Завершились съёмки сериала «Пора на завод» от режиссёра «Не одна дома»

Завершились съёмки сериала «Пора на завод» от режиссёра «Не одна дома»
Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о завершении производства сериала «Пора на завод». Съёмки комедийного шоу продлились два месяца, премьера шоу состоится в 2026 году на телеканале ТНТ.

Сериал расскажет историю молодого и успешного московского инвестора Вадима, который кардинально меняет привычную жизнь ради своей девушки. Чтобы заслужить уважение отца Тани, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича, мужчина устраивается на уральский металлургический завод, хотя раньше никогда не держал в руках даже рубанок.

Главные роли в сериале сыграют Вячеслав Чепурченко («Легенда №17»), Рината Тимербаева («Красная Поляна»), Анатолий Журавлёв («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступит Василий Свиридов («Не одна дома»).

