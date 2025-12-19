Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Свежие кадры второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля

Свежие кадры второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля
Комментарии

Издание Entertainment Weekly представило свежие кадры второго сезона сериала «Рай». Продолжение фантастического шоу стартует 23 февраля на стриминговом сервисе Hulu. В этот день выйдут сразу три серии.

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Действие второго сезона развернётся сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли, чтобы найти свою жену. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

Главные роли в «Рае» вновь сыграли Стерлинг К. Браун («Маршалл»), Джулианна Николсон («Тоня против всех») и Джеймс Марсден («Соник в кино»). К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), которая сыграет одну из выживших после глобальной катастрофы.

О другом популярном сериале:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android