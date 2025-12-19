Свежие кадры второго сезона сериала «Рай» — премьера 23 февраля

Издание Entertainment Weekly представило свежие кадры второго сезона сериала «Рай». Продолжение фантастического шоу стартует 23 февраля на стриминговом сервисе Hulu. В этот день выйдут сразу три серии.

Фото: Entertainment Weekly/Hulu

Действие второго сезона развернётся сразу после финала первого. Сотрудник службы безопасности президента США Ксавье Коллинз выбирается на поверхность Земли, чтобы найти свою жену. Тем временем в подземном городе раскрываются новые тайны о происхождении гигантского укрытия.

Главные роли в «Рае» вновь сыграли Стерлинг К. Браун («Маршалл»), Джулианна Николсон («Тоня против всех») и Джеймс Марсден («Соник в кино»). К ним в продолжении присоединилась Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), которая сыграет одну из выживших после глобальной катастрофы.