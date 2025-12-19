Скидки
В США подписали сделку о покупке американского TikTok — она вступит в силу 22 января

19 декабря китайская компания ByteDance заключила сделку о продаже американской версии TikTok в США. Соглашение вступит в силу уже 22 января 2026 года, оно оценивается экспертами примерно в $ 14 млрд.

Новая версия видеоплатформы будет контролироваться отдельным советом директоров, большинство членов которого проживает в США. Наибольшее число акций достанется компаниям Oracle, Silver Lake и MGX — 45%. При этом 30% останутся принадлежать неким существующим инвесторам ByteDance, а самой компании досталось около 20%. Оставшийся кусок в 5% получили неназванные инвесторы.

Пока неясно, будет ли в американском TikTok доступен международный контент или оно будет ограничено Северной Америкой. Глава TikTok Шоу Цзы Чю заявил, что новая версия программы будет использовать другие пользовательские алгоритмы для «обеспечения свободы юзеров из США от внешних манипуляций».

