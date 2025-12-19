Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки второго сезона «Презумпции невиновности» со звездой «Супермена»

Начались съёмки второго сезона «Презумпции невиновности» со звездой «Супермена»
Комментарии

Компания Apple объявила о старте съёмок второго сезона сериала «Презумпция невиновности». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна.

Второй сезон не будет связан с первым — сериал представляет собой антологию из разных историй. Сюжет продолжения будет основан на книге-триллере «Разбор убийства» Джо Мюррэя и расскажет о молодой юристке, которую обвиняют в убийстве судьи. Главную роль сыграет звезда «Супермена» Рэйчел Броснахэн.

Первый сезон «Презумпции невиновности» вышел на стриминговом сервисе Apple TV в 2024 году. Главную роль в сериале-антологии исполнил Джейк Джилленхол («Пленницы»). Шоу высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 79% свежести от обозревателей и 77% от зрителей.

Какой сериал уже полностью доступен для просмотра:
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android