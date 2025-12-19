Скидки
В «Аватаре 4» вновь сменится рассказчик — им станет Сигурни Уивер

Блогер Jake's Takes взял интервью у знаменитой актрисы Сигурни Уивер. Она рассказала о будущем серии фильмов «Аватар».

По словам артистки, именно она выступит рассказчиком в четвёртой части франшизы. Об этом ей стало известно ещё в 2013 году, когда обсуждались сиквелы «Аватара». По словам Уивер, её персонаж Кири сыграет важную роль в будущем серии.

Я выступлю рассказчиком в следующем фильме. Четвёртая часть станет важной для истории Кири.

Примечательно, что в «Аватаре 3: Пламя и пепел» также сменился рассказчик. Вместо Джейка Салли историю рассказывает его сын Лоак.

Ранее режиссёр франшизы Джеймс Кэмерон сообщал, что что судьба четвёртой и пятой частей будет зависеть от сборов «Аватара 3». Если триквел провалится в прокате, то постановщик может отказаться от идеи продолжений.

