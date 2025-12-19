Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Редкие кейсы в CS 2 подорожали до 40%

Редкие кейсы в CS 2 подорожали до 40%
Комментарии

Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2, которое заметно изменило внутриигровую экономику и сразу же отразилось на торговой площадке Steam. Главное изменение — разработчики полностью убрали выпадение редких кейсов после матчей, из-за чего их предложение резко сократилось. Рынок отреагировал мгновенно: стоимость ящиков начала стремительно расти.

По данным торговой площадки, цены на редкие кейсы увеличились в среднем на 20–40% всего за несколько часов после выхода патча. Особенно сильно это ударило по давно выведенным из активного дропа ящикам, которые и до обновления считались дефицитными.

Так, культовый кейс «Браво» ранее можно было приобрести примерно за 3,8 тысячи рублей, однако теперь его цена выросла до 4,5 тысячи рублей и выше. Более массовые, но всё ещё популярные кейсы — такие как «Призма» и «Разлом» — подорожали почти в полтора раза.

Тренер Spirit объяснил замены в составе
«Прогресс оказался незначительным»: Тренер Spirit объяснил замены в составе по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android