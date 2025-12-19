Редкие кейсы в CS 2 подорожали до 40%

Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2, которое заметно изменило внутриигровую экономику и сразу же отразилось на торговой площадке Steam. Главное изменение — разработчики полностью убрали выпадение редких кейсов после матчей, из-за чего их предложение резко сократилось. Рынок отреагировал мгновенно: стоимость ящиков начала стремительно расти.

По данным торговой площадки, цены на редкие кейсы увеличились в среднем на 20–40% всего за несколько часов после выхода патча. Особенно сильно это ударило по давно выведенным из активного дропа ящикам, которые и до обновления считались дефицитными.

Так, культовый кейс «Браво» ранее можно было приобрести примерно за 3,8 тысячи рублей, однако теперь его цена выросла до 4,5 тысячи рублей и выше. Более массовые, но всё ещё популярные кейсы — такие как «Призма» и «Разлом» — подорожали почти в полтора раза.