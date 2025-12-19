Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Donk, NiKo и kyousuke — главные по эйсам на про-сцене CS 2 в 2025 году

Donk, NiKo и kyousuke — главные по эйсам на про-сцене CS 2 в 2025 году
Комментарии

Сезон 2025 года на профессиональной сцене Counter-Strike 2 запомнился яркими индивидуальными перформансами, и в одной из самых зрелищных статистик — количестве эйсов — сразу три игрока поднялись на вершину. Данил donk Крышковец, Максим kyousuke Лукин и Никола NiKo Ковач завершили год с одинаковым результатом, оформив по девять пентакиллов каждый и разделив первое место в рейтинге.

Особо стоит отметить donk, который по итогам года возглавил сразу девять статистических категорий HLTV, подтвердив статус одного из самых доминирующих игроков сезона. В топ-100 по количеству пентакиллов также вошли Матьё ZywOo Эрбо из Team Vitality и Илья m0NESY Осипов из Team Falcons — они оформили семь и четыре эйса соответственно.

Финальной точкой соревновательного года стал StarLadder Budapest Major 2025, завершившийся в ночь на 15 декабря. Последний тир-1 чемпионата 2025 года выиграла Team Vitality, заработавшая $ 500 тыс.

Тренер Spirit объяснил замены в составе
«Прогресс оказался незначительным»: Тренер Spirit объяснил замены в составе по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android