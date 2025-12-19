В CS 2 добавили чемпионские наклейки Team Vitality

Победа Team Vitality на StarLadder Budapest Major 2025 получила официальное отражение в Counter-Strike 2. Valve выпустила небольшое обновление, в рамках которого в игру была добавлена капсула с чемпионскими наклейками мэйджора в Будапеште — турнира, завершившегося триумфом французского коллектива.

Наклейка чемпионов мэйджора (золотая) Фото: Steam

В капсулу вошли автографы всех игроков Team Vitality, вписавших свои имена в историю CS 2. Стоимость одной капсулы составляет 80 рублей. Отдельно для фанатов и коллекционеров доступны сувенирные наборы с лучшими моментами чемпионата — они не входят в стандартный комплект наклеек.

Помимо этого, в игре появились сувенирные наборы с хайлайтами матчей стадии плей-офф. Их можно приобрести как за сувенирные жетоны из пропуска зрителя, так и напрямую — за 245 рублей в официальном магазине CS 2 или на торговой площадке Steam.

StarLadder Budapest Major 2025 проходил с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии. Team Vitality завоевала чемпионский титул и получила $ 500 тыс.