Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В CS 2 добавили чемпионские наклейки Team Vitality

В CS 2 добавили чемпионские наклейки Team Vitality
Комментарии

Победа Team Vitality на StarLadder Budapest Major 2025 получила официальное отражение в Counter-Strike 2. Valve выпустила небольшое обновление, в рамках которого в игру была добавлена капсула с чемпионскими наклейками мэйджора в Будапеште — турнира, завершившегося триумфом французского коллектива.

Наклейка чемпионов мэйджора (золотая)

Наклейка чемпионов мэйджора (золотая)

Фото: Steam

В капсулу вошли автографы всех игроков Team Vitality, вписавших свои имена в историю CS 2. Стоимость одной капсулы составляет 80 рублей. Отдельно для фанатов и коллекционеров доступны сувенирные наборы с лучшими моментами чемпионата — они не входят в стандартный комплект наклеек.

Помимо этого, в игре появились сувенирные наборы с хайлайтами матчей стадии плей-офф. Их можно приобрести как за сувенирные жетоны из пропуска зрителя, так и напрямую — за 245 рублей в официальном магазине CS 2 или на торговой площадке Steam.

StarLadder Budapest Major 2025 проходил с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии. Team Vitality завоевала чемпионский титул и получила $ 500 тыс.

Team Vitality — чемпионы StarLadder Budapest Major 2025
Team Vitality — чемпионы StarLadder Budapest Major 2025 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android