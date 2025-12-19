«Какие же идиоты обладают доступом к интернету»: donk ответил на хейт после замен в Spirit

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец резко высказался о волне критики, накрывшей команду после изменений в составе по Counter-Strike 2. Поводом стали нападки в адрес Ивана zweih Гогина, которого перевели в запас после StarLadder Budapest Major 2025. Игрок призвал болельщиков отказаться от негатива и поддержать бывшего тиммейта:

Какие же идиоты обладают доступом к интернету, так к ним ещё и прислушиваются. Меньше смотрите на цифры, не забывайте IEM Cologne и BLAST Bounty Fall 2025. Вместо хейта лучше поддержите Ваню. Цифры никогда не отображали истины.

По всей видимости, реакция Крышковца была адресована аналитику Алексу Mauisnake Элленбергу, который ранее назвал подписание zweih «полным провалом» и жёстко раскритиковал атмосферу внутри Spirit.

Team Spirit пошла на перестановки после 3–4-го места на мэйджоре в Будапеште: zweih и chopper оказались в запасе, а состав пополнили zont1x и magixx, который попробует себя в роли капитана. Обновлённая команда дебютирует на онлайн-стадии BLAST Bounty Winter 2026 в январе.