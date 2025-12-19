Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новую серию «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце» показали в Государственной детской библиотеке

Новую серию «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце» показали в Государственной детской библиотеке
Комментарии

В Российской государственной детской библиотеке прошла премьера новой серии «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце» — отдельного мультсериала в мире «Цветняшки». Проект создаётся студией Platoshka при поддержке КХЛ. Показ прошёл 14 декабря в концертном зале РГДБ.

Новая серия под названием «Вера в себя» продолжает сюжет, а главными темами и дальше выступают объединение хоккея и развития детей.

Умение справляться с эмоциями, верить в свои силы и не бояться неудач. В центре сюжета — Лисёнок Айяяй, мечтающий стать чемпионом, но сталкивающийся с сомнениями и страхом ошибки. Талисман КХЛ Крут помогает герою увидеть, что путь к победе начинается с настойчивости и внутренней уверенности.

На показе представили все три эпизода сезона — «Скорость мысли» (первая), «Сила броска» (вторая) и, конечно, «Вера в себя». Все три серии можно прямо сейчас также посмотреть на «Кинопоиске».

Токен: 2RanynN8ebL

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android