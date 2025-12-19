«Конкуренция всегда нужна». Владимир Путин — о мессенджере Max

Российский блогер Wylsacom задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, посвящённой итогом 2025 года. Валентин спросил, насколько необходимо было создавать российский мессенджер Max.

Владимир Путин заявил, что конкуренция всегда нужна. Президент отметил, что в России были все инструменты цифровой сферы, кроме собственного мессенджера. Теперь страна добилась полного цифрового суверенитета.

Конкуренция всегда нужна, уверен, она будет. У нас все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера. Россия добилась полного цифрового суверенитета. США, КНР и Россия — три страны с полным цифровым суверенитетом.

Max — российский мессенджер, который по задумке разработчиков должен заменить западные сервисы. Ранее стало известно, что приложение можно будет использовать для входа на портал «Госуслуги», а также для подтверждения возраста при покупке алкоголя и других товаров.