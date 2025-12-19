Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Конкуренция всегда нужна». Владимир Путин — о мессенджере Max

«Конкуренция всегда нужна». Владимир Путин — о мессенджере Max
Комментарии

Российский блогер Wylsacom задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, посвящённой итогом 2025 года. Валентин спросил, насколько необходимо было создавать российский мессенджер Max.

Владимир Путин заявил, что конкуренция всегда нужна. Президент отметил, что в России были все инструменты цифровой сферы, кроме собственного мессенджера. Теперь страна добилась полного цифрового суверенитета.

Конкуренция всегда нужна, уверен, она будет. У нас все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера. Россия добилась полного цифрового суверенитета. США, КНР и Россия — три страны с полным цифровым суверенитетом.

Max — российский мессенджер, который по задумке разработчиков должен заменить западные сервисы. Ранее стало известно, что приложение можно будет использовать для входа на портал «Госуслуги», а также для подтверждения возраста при покупке алкоголя и других товаров.

О покупке алкоголя с помощью Max:
В России разрешили покупать алкоголь с помощью мессенджера Max
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android