Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Готовьте платки». Звезда «Очень странных дел» — о смерти героев в финале сериала

«Готовьте платки». Звезда «Очень странных дел» — о смерти героев в финале сериала
Комментарии

Издание Entertainment Tonight взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Гейтена Матараццо. Он рассказал о финале мистического проекта.

По словам актёра, смерть одного из персонажей поразит зрителей. Матараццо считает, что зрителям необходимо максимально подготовится к сюжетному повороту и держать при себе платки.

Я бы посоветовал максимально подготовиться к смерти одного из героев. Приготовьте платки, мороженое, соберите друзей и семью.

Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы заявили, что одного из героев сериала ждёт жестокая смерть. Сейчас для просмотра доступны четыре серии пятого сезона, который станет финальным для шоу. Три следующих эпизода выйдут в ночь на 26 декабря, а заключительный — в ночь на 1 января.

О финальном сезоне мистического сериала:
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android