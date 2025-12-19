«Это не рождественский фильм». Звезда «Один дома» Маколей Калкин — о «Крепком орешке»

Гостем шоу Mythical Kitchen стал звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин. Артист рассказал, считает ли он знаменитый боевик «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом рождественским фильмом.

Калкин заявил, что не воспринимает культовую картину как праздничную. Актёр уверен, если заменить время действие ленты, фильм от этого не изменится. В «Один дома», по его мнению, такой приём бы не сработал.

Нет, «Крепкий орешек» не рождественский фильм. Не спорьте со мной. Действие фильма происходит во время Рождества, но если бы там был День святого Патрика — ничего бы не изменилось. С лентой «Один дома» ситуация абсолютно другая.

«Крепкий орешек» вышел в 1988 году и стал популярным по всему миру. Картина повествует о полицейском Джоне Макклейне, который вынужден сражаться с террористами в запертом небоскрёбе. Всё действие фильма происходит в канун Рождества.