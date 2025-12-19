Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это не рождественский фильм». Звезда «Один дома» Маколей Калкин — о «Крепком орешке»

«Это не рождественский фильм». Звезда «Один дома» Маколей Калкин — о «Крепком орешке»
Комментарии

Гостем шоу Mythical Kitchen стал звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин. Артист рассказал, считает ли он знаменитый боевик «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом рождественским фильмом.

Калкин заявил, что не воспринимает культовую картину как праздничную. Актёр уверен, если заменить время действие ленты, фильм от этого не изменится. В «Один дома», по его мнению, такой приём бы не сработал.

Нет, «Крепкий орешек» не рождественский фильм. Не спорьте со мной. Действие фильма происходит во время Рождества, но если бы там был День святого Патрика — ничего бы не изменилось. С лентой «Один дома» ситуация абсолютно другая.

«Крепкий орешек» вышел в 1988 году и стал популярным по всему миру. Картина повествует о полицейском Джоне Макклейне, который вынужден сражаться с террористами в запертом небоскрёбе. Всё действие фильма происходит в канун Рождества.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Мадс Миккельсен в самом красивом триллере. Обзор «Поймать монстра»
Мадс Миккельсен в самом красивом триллере. Обзор «Поймать монстра»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android