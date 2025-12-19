Скидки
Сериал Ландыши Вторая весна, 2-й сезон (2026) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна»
Уже 1 января стартует второй сезон сериала «Ландыши». В продолжении зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Финал состоится 19 февраля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 января
2-я серия8 января
3-я серия15 января
4-я серия22 января
5-я серия29 января
6-я серия5 февраля
7-я серия12 февраля
8-я серия19 февраля
