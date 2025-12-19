Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна»
Уже 1 января стартует второй сезон сериала «Ландыши». В продолжении зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.
Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Финал состоится 19 февраля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 января
|2-я серия
|8 января
|3-я серия
|15 января
|4-я серия
|22 января
|5-я серия
|29 января
|6-я серия
|5 февраля
|7-я серия
|12 февраля
|8-я серия
|19 февраля
