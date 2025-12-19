Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши: Вторая весна»

Уже 1 января стартует второй сезон сериала «Ландыши». В продолжении зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьёзные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи.

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Финал состоится 19 февраля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Ландыши»