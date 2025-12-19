Скидки
«Аватар 3: Пламя и пепел» собрал $ 55 млн на предпоказах — меньше второй части

«Аватар 3: Пламя и пепел» собрал $ 55 млн на предпоказах — меньше второй части
Сборы фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» достигли $ 12 млн на предпоказах в США. Картина собрала немного меньше сиквела 2022 года — касса ленты «Путь воды» в домашнем прокате за то же время составила $ 17 млн.

Мировые сборы по итогам предварительных сеансов достигли $ 55 млн. Это высокий результат, но он также уступает сиквелу, который собрал $ 67 млн. При этом триквелу популярной франшизы предрекают сборы в $ 350 млн на старте — картина имеет все шансы стать главным хитом декабря.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоялась 19 декабря. Картина рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Как встретили триквел «Аватара» первые зрители:
«Лучший фильм серии»: первые зрители высоко оценили «Аватара 3: Пламя и пепел»
