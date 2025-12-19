«Вариант замены — это логичное завершение моего пути». Chopper — о своей замене в CS 2

Профессиональный игрок в CS 2 Леонид chopper Вишняков прокомментировал исключение из состава Team Spirit.

В личном телеграм-канале он назвал решение закономерным на текущем этапе карьеры, подвёл итоги шестилетнего периода в организации и обозначил ближайшие планы:

Вариант замены — это логичное завершение моего пути в данный момент.

По его словам, за годы в CS ему удалось пройти путь от миноров и квалификаций до стабильного уровня тир-1 и крупных побед.

Также игрок обратился к болельщикам с просьбой дать время команде на перестройку, отметив, что глобальные изменения требуют терпения. В ближайшее время chopper не планирует принимать решений о продолжении карьеры: он намерен отдохнуть, появляться на стримах, возможно, комментировать матчи и попробовать себя в других ролях до лета.

Об уходе Вишнякова из Team Spirit стало известно 18 декабря. Он представлял клуб с 2019 года и вместе с командой выиграл ряд крупных турниров, включая Perfect World Shanghai Major — 2024 и IEM Cologne — 2025. Его место в составе занял Борис magixx Воробьёв, который теперь будет капитаном коллектива.