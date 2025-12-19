Лучшие сериалы 2025 года от Empire — в топе «Андор»
Издание Empire составило рейтинг лучших сериалов 2025 года. В топ вошли 20 сезонов шоу, премьера которых состоялась за последние 12 месяцев.
Первое место занял второй сезон сериала «Андор» — продолжение знаменитого проекта по вселенной «Звёздных войн». Журналисты отметили, что автору проекта Тони Гилрою удалось превратить непримечательного второстепенного персонажа в самого интересного героя космической саги. Второе место авторы отдали «Переходному возрасту» от Netflix — за интересное исследование подростковой психологии. На третьей строчке расположился «Чужой: Земля» Ноа Хоули.
Топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Empire
- «Андор» (второй сезон).
- «Переходный возраст».
- «Чужой: Земля».
- «Киностудия».
- «Мистер Скорсезе».
- «Разделение» (второй сезон).
- «Из многих».
- «Белый лотос» (третий сезон).
- «Одни из нас» (второй сезон).
- What It Feels Like for a Girl («Что чувствует девушка»).
- «Задание».
- «Умираю, как хочу секса».
- «Игра в кальмара» (третий сезон).
- «Мебельная компания».
- «Очень странные дела» (пятый сезон).
- «Узкая дорога на дальний север».
- «Киноклуб».
- «Медведь» (четвёртый сезон).
- «Тысяча ударов».
- «Основание» (третий сезон).
О другом популярном сериале:
Комментарии