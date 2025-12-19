Скидки
Российская команда iLTW и Ростика выиграла Игры будущего по Dota 2 в Абу-Даби

Российская команда iLTW и Ростика выиграла Игры будущего по Dota 2 в Абу-Даби
Стал известен первый победитель Игр будущего — 2025 в Абу-Даби. Победу на фиджитал-фестивале в дисциплине Dota 2 одержала российская команда Win.

В турнире принимали участие команды из звёзд прошлых лет и популярных стримеров. Так, в состав Win вошли Игорь iLTW Филатов и Егор Xakoda Липартия, а также стример rostislav_999, egxrdemxn и OneJey. В финале Игр будущего российский коллектив переиграл ростер AdmiralBulldog и pieliedie.

Третье место занял состав Nigma Galaxy с w33 и MinD_ContRoL, четвёртое — ещё одна российская команда стримера TpaBoMaH. В турнире также приняли участие китайские составы с Hao, BurNIng и ChuaN, корейская экс-MVP.Phoenix и арабская E7.

Сетка плей-офф Игр будущего 2025 по Dota 2

Сетка плей-офф Игр будущего 2025 по Dota 2

Фото: GOTF

Игры будущего вернулись! Что будет на втором турнире на стыке спорта и видеоигр
Игры будущего вернулись! Что будет на втором турнире на стыке спорта и видеоигр
