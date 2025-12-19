Авторы «Очень странных дел» вдохновлялись Silent Hill и Metal Gear Solid при создании шоу

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы посетили студию знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы. Они рассказали, как видеоигры вдохновляли их во время съёмок мистического шоу.

По словам шоураннеров, на их видение повлияли культовые серии Resident Evil и Silent Hill. Дафферы также рассказали, что их вдохновила игровая франшиза Кодзимы Metal Gear Solid. Они заявили, что играли в стелс-экшен ещё в детстве и серия потрясла их до глубины души.

Silent Hill действительно повлиял на весь визуальный стиль Изнанки. Resident Evil тоже. И, конечно же, шедевр Хидео Кодзимы — Metal Gear Solid. Всё это мы обсуждали, когда создавали сериал. Игры были такой-же частью «Очень странных дел», как и фильмы Стивена Спилберга. Нам было 14, когда вышла Metal Gear Solid, она нас совершенно потрясла. Думаю, одна из причин, почему Кодзима оказал на нас такое большое влияние, заключалась в том, что игра была совершенно непохожа на всё, что мы видели в США. Мы познакомились с совершенно другим типом повествования.

Сам Хидео Кодзима также похвалил «Очень странные дела», назвав их особенным сериалом. Геймдизайнер рассказал, что на него оказали огромное влияния фильмы 1980-х годов. Потому мистическое шоу вызвало у него ностальгию.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным для всего сериала. Сейчас доступны для просмотра четыре эпизода продолжения. Премьера следующих трёх серий состоится в ночь на 26 декабря, а заключительного — в ночь на 1 января