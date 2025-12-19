Скидки
Российско-польский дуэт SwizzY и Kami стал чемпионом Игр будущего по Fortnite

Поляк Михал Kami Камински и россиянин Егор SwizzY Лучко выиграли турнир по Fortnite на Играх будущего – 2025. Турнир проходил в режиме «дуо», призовой фонд составил $ 700 тыс.

Второе место занял канадско-мексиканский дуэт Rapid и Zyrofnw, третье — Adapter и Hero из Саудовской Аравии. Всего в Играх будущего по Fortnite приняли участие 40 известных игроков из 15 стран мира.

Ранее победу в дисциплине Dota 2 также одержала команда Win с Игорем iLTW Филатовым и Егором Xakoda Липартией. Завтра, 20 декабря в Абу-Даби продолжатся турниры по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и Mobile Legends, а также определится чемпион битвы роботов.

