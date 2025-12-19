Скидки
Лучшие фильмы 2025 года от IGN — в топе «Грешники»

Лучшие фильмы 2025 года от IGN — в топе «Грешники»
Издание IGN составило список лучших фильмов 2025 года. В рейтинг вошло шесть картин, которые вышли за последние 12 месяцев.

Лучшей лентой журналисты назвали «Грешников» Райана Куглера. По мнению издания, автор фильма смог соединить вампирский хоррор с драмой о любви и неравенстве. В список главных картин года также вошли мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix и хоррор «Орудия». Кроме того, авторы отметили «Битву за битвой» с Леонардо Ди Каприо — по мнению журналистов, лента стала лучшим фильмом знаменитого режиссёра Пола Томаса Андерсона.

Достойными упоминания журналисты назвали фильмы «Супермен», «Хищник: Планета смерти» и «28 лет спустя».

Лучшие фильмы 2025 года по версии IGN:

  • «Грешники»;
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»;
  • «Марти Великолепный»;
  • «Франкенштейн»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Орудия».
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
