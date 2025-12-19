Скидки
«Они делают то, на что другие не решаются». Thorin — о Team Spirit в CS 2

«Они делают то, на что другие не решаются». Thorin — о Team Spirit в CS 2
Комментарии

Аналитик CS 2 Данкан Thorin Шилдс прокомментировал кадровые перестановки в Team Spirit, отдельно отметив подход клуба к работе с запасными игроками.

По словам Шилдса, Spirit — один из немногих клубов, который действительно использует резерв для решения игровых проблем:

Spirit — один из немногих клубов, которые используют скамейку запасных по назначению: содержит игроков, чтобы с их помощью решать возможные проблемы. Если забыть о подписании zweih, это на самом деле команда с отличным менеджментом.

Также аналитик призвал сообщество не делать поспешных выводов после исключений из основного состава. Он напомнил, что в Spirit уже есть успешные примеры возвращений:

Излишняя реакция комьюнити на исключение chopper из состава странным образом напоминает мне об исключении magixx. Эти игроки не покидают клуб окончательно. Spirit уже доказала, что игрок может вернуться, если его будет не хватать команде.

Напомним, 18 декабря Team Spirit объявила об исключении Ивана zweih Гогина и Леонида chopper Вишнякова. Их заменили Мирослав zont1x Плахотя и Борис magixx Воробьёв, ранее находившиеся в запасе.

