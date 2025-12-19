Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда 100 Thieves по CS 2 подписала gla1ve в качестве главного тренера

Команда 100 Thieves по CS 2 подписала gla1ve в качестве главного тренера
Комментарии

Организация 100 Thieves официально объявила о назначении Лукаса gla1ve Россандэра на пост тренера состава по CS 2. Информация была представлена в социальных сетях и сразу привлекла внимание сообщества, учитывая статус датского специалиста на профессиональной сцене.

Для 30-летнего gla1ve это новый этап карьеры и серьёзный вызов — ранее он на протяжении многих лет выступал в роли игрока и капитана. Теперь же легендарный ингейм-лидер впервые попробует себя в тренерской роли.

По данным датских СМИ, организация активно ведёт переговоры о возможном подписании Николая device Ридтца, ранее представлявшего Astralis. Ни одна из сторон пока не подтвердила данную информацию.

Назначение gla1ve можно расценивать как стратегический шаг 100 Thieves на пути к возвращению в элиту мирового CS. Клуб делает ставку на чемпионский опыт и лидерские качества датчанина, рассчитывая выстроить конкурентоспособный состав, способный бороться за трофеи на крупнейших турнирах.

На текущий момент ростер команды выглядит минималистично: помимо gla1ve, в составе официально числится лишь Ховард rain Найгард.

s1mple назвал возможный приз для rain
«Если выиграет FaZe — он получит $ 500 тыс.». s1mple назвал возможный приз для rain
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android