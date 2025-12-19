Команда 100 Thieves по CS 2 подписала gla1ve в качестве главного тренера

Организация 100 Thieves официально объявила о назначении Лукаса gla1ve Россандэра на пост тренера состава по CS 2. Информация была представлена в социальных сетях и сразу привлекла внимание сообщества, учитывая статус датского специалиста на профессиональной сцене.

Для 30-летнего gla1ve это новый этап карьеры и серьёзный вызов — ранее он на протяжении многих лет выступал в роли игрока и капитана. Теперь же легендарный ингейм-лидер впервые попробует себя в тренерской роли.

По данным датских СМИ, организация активно ведёт переговоры о возможном подписании Николая device Ридтца, ранее представлявшего Astralis. Ни одна из сторон пока не подтвердила данную информацию.

Назначение gla1ve можно расценивать как стратегический шаг 100 Thieves на пути к возвращению в элиту мирового CS. Клуб делает ставку на чемпионский опыт и лидерские качества датчанина, рассчитывая выстроить конкурентоспособный состав, способный бороться за трофеи на крупнейших турнирах.

На текущий момент ростер команды выглядит минималистично: помимо gla1ve, в составе официально числится лишь Ховард rain Найгард.