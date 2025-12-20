Скидки
Определилась финальная тройка HLTV Awards 2025 по CS 2

Организаторы HLTV Awards 2025 по CS 2 официально объявили команды, которые вступят в решающую схватку за звание «Лучшая команда года». Информация появилась на официальных платформах HLTV.

В финал чемпионской гонки вышли MOUZ, Team Spirit и Team Vitality — именно эти коллективы доказали своё превосходство по итогам сезона 2025 года. Ранее в расширенном списке претендентов также значились The Mongolz и Team Falcons, однако до решающего этапа они не добрались.

Кульминация сезона состоится 10 января 2026 года в Белграде (Сербия). Торжественная церемония HLTV Awards 2025 пройдёт в Sava Centar, который соберёт внушительное количество зрителей — до 4 тыс.

