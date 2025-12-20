Трейлер третьего сезона аниме «Магическая битва» — премьера 7 января

Компания Toho Animation представила трейлер третьего сезона аниме «Магическая битва». Продолжение знаменитого японского шоу стартует 7 января.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Toho Animation.

Сюжет «Магической битвы» продолжит историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Третий сезон основан на арке The Culling Game, в котором героям придётся принять участие в «королевской битве».

Шоу вернётся на экраны спустя два с половиной года после выхода второго сезона. До этого вышел полнометражный фильм «Магическая битва: Казнь», который представляет собой компиляцию событий из арки «Инцидент в Сибуе» — она разворачивалась во втором сезоне, а также в первых двух сериях третьего сезона.