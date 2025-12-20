Скидки
В российском MMO-шутере Pioner пройдёт новогодний ивент — старт в декабре

В российском MMO-шутере Pioner пройдёт новогодний ивент — старт в декабре
Студия GFA Games анонсировала список предстоящих обновлений для ММО-шутера Pioner. Разработчики представили план развития проекта на ближайшие четыре месяца.

Фото: GFA Games

Так, до конца декабря в игре стартует новогодний ивент. Pioner получит множество тематических предметов и новое мировое событие. В январе для пользователей станет доступен большой сюжетный квест, PvP-карта и рейд-миссия.

В феврале игра получит ещё одно задание и несколько обновлений. Уже в марте для Pioner выпустят крупный апдейт. Детали обновления станут известны позже.

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого разворачивается на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре есть полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива. Проект вышел в раннем доступе 16 декабря.

