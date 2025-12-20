«Я не стану следующим donk». 16-летний швед MaiL09 — о пути в элиту CS 2

Рифлер Metizport Лиам MaiL09 Тугель трезво оценивает свои перспективы на профессиональной сцене CS 2 и не спешит сравнивать себя с лидером поколения Данилом donk Крышковцом. 16-летний швед признался, что, несмотря на высокий рейтинг на FACEIT, ему потребуется время, чтобы приблизиться к уровню звезды Team Spirit:

Быть высоко в рейтинге FACEIT — это большое достижение. Причина, по которой я гриндил, — я хотел обогнать donk. Когда я добился этого, то ощущения были не такими, как я ожидал. Потому что я видел, что donk особо не старался в этом сезоне FACEIT. Но всё равно было приятно с учётом того, что я так много тренируюсь. Каждый день примерно с 10:00 до 18:00.

В ноябре 2025 года MaiL09 действительно обошёл donk в рейтинге FACEIT, заняв первое место с рекордными 5415 очками Elo. Однако сам игрок подчёркивает, что не считает это показателем готовности к мгновенному прорыву на тир-1 уровне:

Мне нужно время, чтобы стать лучше. Я не стану следующим donk за 1-2 года. Мне потребуется время, но в конечном итоге я стану хорошим игроком.

Напомним, по итогам 2025 года donk был признан лучшим игроком профессиональной сцены сразу в девяти категориях HLTV, подтвердив статус одного из главных символов эпохи CS 2.