Зрители оценили «Аватар 3: Пламя и пепел» на уровне прошлых частей

18 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — продолжения популярной научно-фантастической серии Джеймса Кэмерона. Спустя день компания Cinemascore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «А». Точно так же зрители оценили первую часть 2009 года и сиквел 2022 года с подзаголовком «Путь воды». При этом критики поставили триквелу более низкие оценки, чем предыдущим фильмам франшизы: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% рекомендаций к просмотру от обозревателей.

Фото: Cinemascore

«Аватар 3: Пламя и пепел» повествует об агрессивном клане На’ви, который обитает возле вулканов. Также в фильме сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

