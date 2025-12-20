Определились полуфиналисты Открытых киберспортивных студенческих игр по Dota 2 в Москве
Поделиться
В московском комплексе VK Play Arena завершился групповой этап Открытых киберспортивных студенческих игр – 2025 по Dota 2.
Первые места в своих группах заняли сборные Казахстана, Ирана, Аргентины и Монголии. Российская команда заняла второе место и завершила выступление, как и прошлогодний чемпион, сборная Сербии.
Полуфинальные матчи пройдут сегодня вечером, а финал и матч за третье место — завтра, 21 декабря, при участии зрителей. Вход на VK Play Arena будет бесплатным для всех желающих.
Общий призовой фонд ОКСИ 2025 составляет 2 млн рублей, участие в финальной части принимают команды из 12 стран мира.
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
14:53
-
14:27
-
14:22
-
13:54
-
13:27
-
12:48
-
12:48
-
12:25
-
02:57
- 19 декабря 2025
-
22:57
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:31
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:34
-
19:06
-
18:31
-
18:15
-
18:01
-
17:24
-
16:55
-
16:22
-
15:56
-
15:54
-
15:35
-
15:29
-
15:24
-
15:22
-
15:14
-
14:49
-
14:23
-
14:13