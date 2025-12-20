Определились полуфиналисты Открытых киберспортивных студенческих игр по Dota 2 в Москве

В московском комплексе VK Play Arena завершился групповой этап Открытых киберспортивных студенческих игр – 2025 по Dota 2.

Первые места в своих группах заняли сборные Казахстана, Ирана, Аргентины и Монголии. Российская команда заняла второе место и завершила выступление, как и прошлогодний чемпион, сборная Сербии.

Полуфинальные матчи пройдут сегодня вечером, а финал и матч за третье место — завтра, 21 декабря, при участии зрителей. Вход на VK Play Arena будет бесплатным для всех желающих.

Общий призовой фонд ОКСИ 2025 составляет 2 млн рублей, участие в финальной части принимают команды из 12 стран мира.