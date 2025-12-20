Умер актёр Анатолий Лобоцкий, звезда «Молодёжки» и «Калашникова»

ТАСС сообщил о смерти актёра Анатолия Лобоцкого. Он скончался 20 декабря в возрасте 66 лет.

Причиной смерти народного артиста РФ стала продолжительная болезнь. Ранее СМИ сообщали, что у Анатолия Лобоцкого была обнаружена быстрораспространяющаяся опухоль. В окружении актёра отметили, что смерть наступила не спонтанно.

Он болел достаточно продолжительно. Это произошло не спонтанно, просто болезнь победила.

Анатолий Лобоцкий был актёром театра и кино на протяжении более 30 лет. За это время он снялся в свыше 100 фильмах и сериалах. Артист получил известность благодаря таким картинам, как «Поп», «Непрощённые» и «Калашников». Большую популярность ему принёс сериал «Молодёжка», где он сыграл отца Саши Кострова.