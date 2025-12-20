Аниме «Дни Сакамото» от Netflix получит второй сезон — постер

Стриминговый сервис Netflix анонсировал второй сезон популярного аниме «Дни Сакамото». Дата выхода продолжения пока неизвестна. Авторы также представили стильный постер аниме.

Фото: Netflix

Сериал рассказывает историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Создателем «Дней Сакамото» выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото — автор аниме «Синяя тюрьма: Блю лок». Проект вышел в 2025 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,5 балла из 10.