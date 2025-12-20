«Повысим эффективность работы». Хидео Кодзима планирует использовать ИИ для создания игр

Издание Nikkei Xtrend взяло интервью у автора видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзимы. Он рассказал об использовании искусственного интеллекта для создания видеоигр.

Знаменитый геймдизайнер сравнил ИИ со смартфонами, которые тоже критиковали, когда они появились. Кодзима не видит смысла обвинять нейросети в бесполезности и планирует применять их для создания видеоигр.

Нет смысла отказываться от использования ИИ. Мы уже не сможем вернуться назад. Смартфоны точно так же критиковали, когда они появились. Нейросети помогут сократить время на выполнение задач, раньше это занимало десятки часов. За счёт ИИ увеличивается и объём того, что может сделать один человек. Уже сейчас появляются авторы, создающие большие игры в одиночку, с которыми раньше могла справиться целая команда.

В интервью изданию CNN Кодзима заявил, что не намерен использовать ИИ для создания визуальных эффектов. Геймдизайнер планирует применять нейросети для проработки системы управления, чтобы поведение противников в видеоиграх стало более реалистичным.

На данный момент последней игрой Хидео Кодзимы стала Death Stranding 2 — продолжение постапокалиптического симулятора курьера для PlayStation 5. Сейчас разработчик занимается созданием хоррора OD и тактического шпионского экшена Physint. Не исключено, что Кодзима уже применяет ИИ в предстоящих проектах.