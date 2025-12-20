«Два дня и буткемп прервался». BanKs рассказал о частичном развале BC.Game по CS 2

Перестановки в составе BC.Game могли начаться из-за серьёзных проблем во время буткемпа. Об этом сообщил ведущий киберспортивных турниров Джеймс BanKs Бэнкс в подкасте All About Counter-Strike, сославшись на информацию от неназванных игроков.

По словам BanKs, команда собралась на буткемпе в Сербии, однако совместная работа продлилась крайне недолго и закончилась фактическим распадом коллектива:

Слышал от других игроков, что BC.Game устроила буткемп в Сербии. Команда провела там два дня и буткемп прервался — игроки просто ушли из состава. В этот момент всё и кончилось. Что-то пошло не так, игроки не сработались, не пришли к общему мнению — вот и всё.

В середине декабря BC.Game официально объявила об уходе сразу трёх представителей команды. Клуб покинули Неманья nexa Исакович, Александр CacaNito Кьюлукоски, а также тренер Лука emi Вукович. На данный момент организация не раскрыла, кто займёт вакантные позиции и в каком направлении будет перестроен состав.

Текущий состав BC.Game:

Александр s1mple Костылев (Украина);

Андреас aNdu Маасинг (Эстония);

Денис electroNic Шарипов (Россия).