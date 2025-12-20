Скидки
PARIVISION победила OG и прошла в следующий раунд DreamLeague Season 27 по Dota 2

Команда OG завершила выступление на DreamLeague Season 27 по Dota 2, проиграв российской PARIVISION в матче нижней сетки плей-офф. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу коллектива PARIVISION.

Dota 2. DreamLeague — Season 27 . 1/4 финала (нижняя сетка)
20 декабря 2025, суббота. 13:55 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 1
OG

Поражение оставило состав OG под руководством Ролена Андре Габриэля Skem Онга на пятом–шестом местах. За этот результат команда заработала $ 14 тыс. призовых.

PARIVISION, в свою очередь, обеспечила себе попадание в топ-4 соревнования, что также гарантирует прямые приглашения на два следующих крупных турнира от ESL без необходимости проходить квалификации.

В следующем раунде плей-офф PARIVISION сыграет с Xtreme Gaming, продолжив борьбу за титул чемпиона.

DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.

