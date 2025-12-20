Скидки
Тимоти Шаламе выпустил рэп-клип вместе с музыкантом EsDeeKid

Рэпер EsDeeKid выпустил клип на песню 4 Raws Remix. Музыкант исполнил композицию вместе с популярным актёром Тимоти Шаламе («Дюна»).

Видео доступно на YouTube-канале PURRP. Права на видео принадлежат EsDeeKid.

Клип сразу вызвал бурное обсуждение в соцсетях, ведь ранее пользователи предполагали, что артист и рэпер — один и тот же человек. О рэпере EsDeeKid впервые узнали в 2024 году, но с тех пор исполнитель оставался анонимным, закрывая часть своего лица банданой. В ролике теория фанатов не подтверждается, ведь лицо музыканта остаётся скрытым. Пользователи не исключают, что рэпера в клипе играл нанятый человек.

В песне Шаламе читает рэп о своей карьере, а также упоминает предстоящий фильм «Марти великолепный», где он сыграл главную роль. Меньше чем за день после выхода клип набрал свыше 600 тыс. просмотров на YouTube.

О предстоящем фильме с Тимоти Шаламе:
Тимоти Шаламе назвал «Марти великолепного» своей лучшей работой в кино
