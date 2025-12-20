Аниме «Моя геройская академия» получит спецэпизод-продолжение — выход 2 мая

На фестивале Jump Festa — 2026 создатели знаменитого аниме «Моя геройская академия» анонсировали праздничный спецвыпуск сериала. Премьера эпизода состоится 2 мая 2026 года.

Фото: Bones

Дополнительная серия приурочена к 10-летию анимационного шоу. Сюжет спецвыпуска представляет собой экранизацию 431 главы оригинальной манги и расскажет о жизни главного героя Изуку Мидория спустя восемь лет после окончания школы.

Восьмой сезон «Моей геройской академии» завершился 13 декабря. Он стал финальным для всего аниме. Несмотря на окончание основной сюжетной линии, развитие франшизы продолжается. В настоящий момент выходит спин-офф «Моя геройская академия: Вне закона» (My Hero Academia: Vigilantes), действие которого разворачивается в той же вселенной параллельно событиям оригинального шоу.