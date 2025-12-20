Team Yandex — первый финалист DreamLeague Season 27 по Dota 2
Поделиться
Team Yandex уверенно разобралась с Team Spirit в финале верхней сетки плей-офф DreamLeague Season 27 по Dota 2. Противостояние завершилось сухой победой — 2:0.
Dota 2. DreamLeague — Season 27 . Финал (верхняя сетка)
20 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Team Yandex
Окончен
2 : 0
Team Spirit
Состав под руководством Алимжана Watson Исламбекова оформил выход в гранд-финал турнира, который состоится 21 декабря в 18:00 мск. Для Team Spirit борьба за титул продолжается: команда Никиты Panto Балаганина опустилась в нижнюю сетку, где 21 декабря в 14:00 мск встретится с победителем пары PARIVISION — Xtreme Gaming.
Турнир DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.
PARIVISION победила OG и прошла в следующий раунд DreamLeague Season 27
Комментарии
- 20 декабря 2025
-
20:50
-
19:00
-
18:30
-
17:59
-
17:28
-
17:15
-
17:06
-
16:54
-
16:26
-
15:52
-
15:30
-
14:53
-
14:27
-
14:22
-
13:54
-
13:27
-
12:48
-
12:48
-
12:25
-
02:57
- 19 декабря 2025
-
22:57
-
21:06
-
21:06
-
20:57
-
20:31
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:34
-
19:06
-
18:31
-
18:15
-
18:01
-
17:24
-
16:55