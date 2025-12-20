Скидки
Team Yandex — первый финалист DreamLeague Season 27 по Dota 2

Team Yandex — первый финалист DreamLeague Season 27 по Dota 2
Комментарии

Team Yandex уверенно разобралась с Team Spirit в финале верхней сетки плей-офф DreamLeague Season 27 по Dota 2. Противостояние завершилось сухой победой — 2:0.

Dota 2. DreamLeague — Season 27 . Финал (верхняя сетка)
20 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Team Yandex
Окончен
2 : 0
Team Spirit

Состав под руководством Алимжана Watson Исламбекова оформил выход в гранд-финал турнира, который состоится 21 декабря в 18:00 мск. Для Team Spirit борьба за титул продолжается: команда Никиты Panto Балаганина опустилась в нижнюю сетку, где 21 декабря в 14:00 мск встретится с победителем пары PARIVISION — Xtreme Gaming.

Турнир DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

