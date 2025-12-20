HLTV Awards 2025: объявлены номинанты среди тренеров и снайперов CS 2

Организаторы HLTV Awards 2025 представили список номинантов на ключевые индивидуальные награды по итогам сезона CS 2. В борьбу за престижные трофеи вступят как ведущие тренеры сцены, так и главные звезды серверов.

В категории «Лучший тренер года» за победу поборются сразу несколько именитых специалистов:

Андрей B1ad3 Городенский (Natus Vincere);

Сергей hally Шаваев (Team Spirit);

Реми XTQZZZ Квоньям (Team Vitality);

Ээту sAw Саха (G2 Esports);

Дэнни zonic Соренсен (Team Falcons).

А также другие представители элиты тренерского цеха.

COACH OF THE YEAR Фото: HLTV

Параллельно HLTV назвали претендентов на индивидуальные игровые награды. За звание «Снайпер года» сразятся:

Илья m0NESY Осипов (Team Falcons);

Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality);

Дмитрий sh1ro Соколов (Team Spirit).

А также ряд других киберспортсменов.

AWPER OF THE YEAR Фото: HLTV

В номинации «Энтрифрагер года» в список вошли:

Данил donk Крышковец (Team Spirit);

Максим kyousuke Лукин (Team Falcons).

OPENER OF THE YEAR Фото: HLTV

В том числе будут определены лучшие люркеры сезона и другие номинации.

Церемония награждения HLTV Awards 2025 состоится 10 января 2026 года в Белграде (Сербия). Мероприятие пройдет в зале Sava Centar, который вмещает до 4 тыс. зрителей. Именно там будут названы лучшие представители соревновательной сцены CS 2 по итогам прошедшего года.