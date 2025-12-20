HLTV Awards 2025: объявлены номинанты среди тренеров и снайперов CS 2

Организаторы HLTV Awards 2025 представили список номинантов на ключевые индивидуальные награды по итогам сезона CS 2. В борьбу за престижные трофеи вступят как ведущие тренеры сцены, так и главные звезды серверов.
В категории «Лучший тренер года» за победу поборются сразу несколько именитых специалистов:
- Андрей B1ad3 Городенский (Natus Vincere);
- Сергей hally Шаваев (Team Spirit);
- Реми XTQZZZ Квоньям (Team Vitality);
- Ээту sAw Саха (G2 Esports);
- Дэнни zonic Соренсен (Team Falcons).
А также другие представители элиты тренерского цеха.
COACH OF THE YEAR
Фото: HLTV
Параллельно HLTV назвали претендентов на индивидуальные игровые награды. За звание «Снайпер года» сразятся:
- Илья m0NESY Осипов (Team Falcons);
- Матье ZywOo Эрбо (Team Vitality);
- Дмитрий sh1ro Соколов (Team Spirit).
А также ряд других киберспортсменов.
AWPER OF THE YEAR
Фото: HLTV
В номинации «Энтрифрагер года» в список вошли:
- Данил donk Крышковец (Team Spirit);
- Максим kyousuke Лукин (Team Falcons).
OPENER OF THE YEAR
Фото: HLTV
В том числе будут определены лучшие люркеры сезона и другие номинации.
Церемония награждения HLTV Awards 2025 состоится 10 января 2026 года в Белграде (Сербия). Мероприятие пройдет в зале Sava Centar, который вмещает до 4 тыс. зрителей. Именно там будут названы лучшие представители соревновательной сцены CS 2 по итогам прошедшего года.