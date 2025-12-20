PARIVISION победила Xtreme Gaming и вышла в финал нижней сетки DreamLeague Season 27
Российская PARIVISION отправила Xtreme Gaming за борт турнира по Dota 2 — DreamLeague Season 27. 20 декабря в нижней сетке плей-офф DreamLeague Season 27 по Dota 2. Состав во главе с Владимиром No[o]ne Миненко уверенно закрыл серию — 2:0.
Dota 2. DreamLeague — Season 27 . 1/2 финала (нижняя сетка)
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Xtreme Gaming
Команда Вана Ame Чуньюя завершила путь на турнире DreamLeague Season 27, остановившись на четвёртом месте и получив $ 50 тыс. призовых. PARIVISION же шагнула дальше и 21 декабря в 14:00 мск поборется с Team Spirit за путёвку в гранд-финал турнира.
DreamLeague Season 27 по Dota 2 проходит с 10 по 21 декабря, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс.
Team Yandex — первый финалист DreamLeague Season 27
