«Пришло время занять первое место». Malady — о победе над Spirit и финале турнира по Dota

Саппорт Team Yandex Арман Malady Оразбаев подвёл итоги победы над Team Spirit в плей-офф DreamLeague Season 27 по Dota 2. По словам игрока, исход серии не стал для него неожиданностью.

Всё прошло так, как я ожидал. Мы несколько раз тренировались с Team Spirit и разнесли её на скримах. На FISSURE мы заняли третье место. На BLAST мы остановились на второй позиции. Пришло время занять первое место.

Победа над Team Spirit в финале верхней сетки гарантировала Team Yandex как минимум второе место на турнире. Имя соперника по гранд-финалу станет известно позже.

Гранд-финал DreamLeague Season 27 состоится 21 декабря, начало в 18:00 мск.

PARIVISION в параллельной, нижней сетке шагнула дальше и, сегодня, 21 декабря, в 14:00 мск начнёт борьбу с Team Spirit за путёвку в гранд-финал турнира.

DreamLeague Season 27 по Dota 2 проходит с 10 по 21 декабря, а общий призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс.