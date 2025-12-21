Скидки
Тизер второго сезона аниме «Человек-бензопила»

Студия Mappa представила тизер второго сезона знаменитого аниме «Человек-бензопила». Дата выхода продолжения анимационного сериала пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале MAPPA CHANNEL. Права на видео принадлежат Mappa.

Второй сезон будет основан на арке «Международные убийцы». В продолжении о Дэндзи и его способностях узнаёт весь мир. Из-за этого в Японию приедут различные убийцы, которые будут охотиться на героя и его друзей.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. Помимо первого сезона, уже доступен полнометражный фильм-продолжение с подзаголовком «История Резе».

Каким получился фильм по «Человеку-бензопиле»:
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
