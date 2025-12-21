Скидки
Стало известно, кто сыграет злодея в фильме «Супермен 2» Джеймса Ганна

Знаменитый режиссёр и глава студии DC Джеймс Ганн раскрыл артиста, который сыграет главного злодея в фильме «Супермен: Человек завтрашнего дня». Роль антагониста Брейниака воплотит немецкий актёр Ларс Айдингер.

Артист известен по фильмам «Уроки фарси», «Звонок мертвецу» и «Жизнь». Кроме того, Айдингер сыграл императора Николая II в российской картине 2017 года «Матильда» с Данилой Козловским. Режиссёр «Супермена» Джеймс Ганн написал на своей странице в соцсети, что актёр оказался лучшим выбором на роль Брейниака.

В ходе наших всемирных поисков Брейниака для фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» Ларс Айдингер оказался лучшим. Добро пожаловать во вселенную DC, Ларс.

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. Злодей ранее не появлялся в полнометражных картинах — его можно было увидеть в сериалах и мультфильмах DC, а также в файтинге Injustise 2.

Трейлер другого фильма киновселенной DC:
Видео
Первый трейлер фильма «Супергёрл» с Милли Олкок — премьера 26 июня
