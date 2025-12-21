Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон аниме «Дандадан» выйдет в 2027 году — постер

Третий сезон аниме «Дандадан» выйдет в 2027 году — постер
Комментарии

Студия Science Saru раскрыла дату выхода третьего сезона знаменитого аниме «Дандадан». Премьера продолжения состоится в 2027 году. Авторы также представили стильный постер третьего сезона.

Фото: Science Saru

«Дандадан» рассказывает о Момо Аясэ, которая учится в старшей школе. Она верит в призраков, но не в инопланетян, в отличие от своего знакомого из параллельного класса Кэну Такакуре. Чтобы разобраться в истине, они заключают пари и решают по отдельности посетить места, связанные с оккультизмом и со сверхъестественным. Третий сезон завершит линию про кайдзю и начнёт адаптировать арку «Космические Глобалисты».

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью 2024 года и стал одним из самых популярных анимационных сериалов последних лет. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей. Продолжение также порекомендовали к просмотру 100% обозревателей.

О фильме по «Дандадану»:
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android