В CS 2 зафиксированы проблемы с ошибочными VAC-блокировками — под удар попал EliGE

В Counter-Strike 2 снова наблюдаются случаи случайных VAC-банов. Очередной жертвой системы стал профессиональный игрок Джонатан EliGE Яблоновски.

Киберспортсмен Team Liquid получил суточную VAC-блокировку во время матча в режиме Premier. Из-за этого ограничения он также лишился возможности играть на платформе FACEIT. EliGE сообщил о ситуации разработчикам, однако ответа от Valve на момент публикации не последовало.

По предварительной информации, волна ошибочных банов могла вернуться после обновления от 19 декабря, в рамках которого в игру были добавлены чемпионские капсулы Team Vitality и наборы хайлайтов со StarLadder Budapest Major — 2025.

Ранее Valve уже сталкивалась с аналогичной проблемой. Тогда временный бан получил игрок OG Тимур FL4MUS Марьев — 7 декабря ему закрыли доступ к матчмейкингу из-за «необычного поведения». Блокировка была снята спустя примерно 20 часов.