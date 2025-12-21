Блогер создал экзоскелет с автоприцеливанием для шутеров — видео

Блогер Basically Homeless создал экзоскелет, который управляет рукой и помогает прицеливаться в шутерах. Видео о работе устройства он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Basically Homeless. Права на видео принадлежат Basically Homeless.

Нейромышечный экзоскелет способен сам распознавать врагов, передвигать запястье и прожимать кнопки мыши с помощью пальцев пользователя. Устройство посылает электрические заряды прямо в руку, что заставляет мышцы сокращаться. Благодаря этому рука сама отстреливает противников в шутерах.

Благодаря девайсу блогеру удалось выйти на первое место в знаменитом стрелковом тесте Aim Lab. Ранее автор уже показывал первую версию экзоскелета в августе — за это время ему удалось ускорить реакцию устройства, которая теперь в четыре раза быстрее, чем у человека.