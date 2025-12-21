Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогер создал экзоскелет с автоприцеливанием для шутеров — видео

Блогер создал экзоскелет с автоприцеливанием для шутеров — видео
Комментарии

Блогер Basically Homeless создал экзоскелет, который управляет рукой и помогает прицеливаться в шутерах. Видео о работе устройства он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Basically Homeless. Права на видео принадлежат Basically Homeless.

Нейромышечный экзоскелет способен сам распознавать врагов, передвигать запястье и прожимать кнопки мыши с помощью пальцев пользователя. Устройство посылает электрические заряды прямо в руку, что заставляет мышцы сокращаться. Благодаря этому рука сама отстреливает противников в шутерах.

Благодаря девайсу блогеру удалось выйти на первое место в знаменитом стрелковом тесте Aim Lab. Ранее автор уже показывал первую версию экзоскелета в августе — за это время ему удалось ускорить реакцию устройства, которая теперь в четыре раза быстрее, чем у человека.

О продолжении шоу самого знаменитого блогера:
Второй сезон реалити-шоу «Игры Биста» от блогера MrBeast стартует 7 января
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android