«Великолепное зрелище»: Хидео Кодзима — о фильме «Аватар 3: Пламя и пепел»

Создатель знаменитых видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма «Аватар: Пламя и пепел». Отзыв о научно-фантастической картине геймдизайнер опубликовал на своей странице в соцсети X.

Разработчик поблагодарил режиссёра Джеймса Кэмерона за то, что он создал великолепный фильм с помощью компьютерной графики. Кодзима отметил, что для Death Stranding он также использовал цифровые технологии, которые применялись на съёмках «Аватара». Геймдизайнер заявил, что лента вселила в него гордость за стремление обоих авторов к будущему.

Фильм демонстрирует абсолютно полное отсутствие компромиссов, вплоть до мельчайших деталей, в построении вселенной «Аватара». Это было великолепно. Последние 40 лет я объединяю развлечения и искусство с развитием передовых цифровых технологий. Death Stranding также был создан с использованием технологий, разработанных для «Аватара». Цифровые работы иногда отвергаются комментариями вроде: «Любой может легко сделать это, если это цифровая графика». Но это серьёзное заблуждение. Сегодня этот фильм вселил в меня новую гордость и мужество в нашем стремлении в будущее. Спасибо, Джеймс Кэмерон.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоялась 18 декабря. Картина повествует об агрессивном клане На’ви, который обитает возле вулканов. Также в фильме сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.