У авторов Clair Obscur: Expedition 33 отобрали награды The Indie Game Awards 2025 из-за ИИ

Организаторы The Indie Game Awards 2025 отозвали награды у знаменитой игры Clair Obscur: Expedition 33. Проект лишился премий в категориях «Игра года» и «Лучший дебют».

Продюсеры церемонии рассказали, что приняли такое решение из-за применения генеративного ИИ во время создания видеоигры. Организаторы заявили, что разработчики из студии Sandfall Interactive не сообщили об этом, когда подавали заявки на награды.

Премия Indie Game Awards занимает жёсткую позицию в отношении использования искусственного интеллекта, созданного с помощью генерированных моделей, как в процессе номинирования, так и во время самой церемонии. Когда игра Clair Obscur: Expedition 33 была представлена ​​на рассмотрение, представитель Sandfall Interactive подтвердил, что искусственный интеллект, созданный с помощью генерированных моделей, не использовался в процессе разработки. Однако, учитывая подтверждение Sandfall Interactive использования искусственного интеллекта в производстве, это дисквалифицирует Clair Obscur: Expedition 33 от номинаций. Они противоречат действующим правилам.

Премии заново присудили другим видеоиграм. В категории «Игра года» награду получила Blue Prince, а за «Лучший дебют» — Sorry We're Closed.

Ранее разработчики Sandfall Interactive сообщили, что использовали искусственный интеллект во время создания Clair Obscur: Expedition 33. В игре обнаружили текстуру, которую сгенерировала нейросеть, но её заменили с помощью патча.