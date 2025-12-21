Трейлер второго сезона аниме «Чёрный клевер» — выход в 2026 году

Студия Pierrot представила трейлер второго сезона аниме «Чёрный клевер». Премьера продолжения фэнтезийного сериала состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат Pierrot.

Сюжет повествует о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. В один момент герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.

Первый сезон «Чёрного клевера» выходил с 2017 по 2021 год. За это время авторы выпустили 170 эпизодов, которые высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb аниме получило 8,2 балла из 10. Продолжение выйдет спустя пять лет после выхода финальной серии.