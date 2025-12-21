Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»
27 декабря состоится премьера сериала «Манюня: Детство Ба». Шоу выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня» и расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.
В первый сезон войдёт 20 серий — первые 10 эпизодов будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера второй половины состоится в 2026 году.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 декабря
|2-я серия
|28 декабря
|3-я серия
|29 декабря
|4-я серия
|30 декабря
|5-я серия
|31 декабря
|6-я серия
|1 января
|7-я серия
|2 января
|8-я серия
|3 января
|9-я серия
|4 января
|10-я серия
|5 января
|11-я серия
|в 2026 году
|12-я серия
|в 2026 году
|13-я серия
|в 2026 году
|14-я серия
|в 2026 году
|15-я серия
|в 2026 году
|16-я серия
|в 2026 году
|17-я серия
|в 2026 году
|18-я серия
|в 2026 году
|19-я серия
|в 2026 году
|20-я серия
|в 2026 году
