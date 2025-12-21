Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Манюня Детство Ба, Okko (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»
Комментарии

27 декабря состоится премьера сериала «Манюня: Детство Ба». Шоу выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня» и расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.

В первый сезон войдёт 20 серий — первые 10 эпизодов будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера второй половины состоится в 2026 году.

Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 декабря
2-я серия28 декабря
3-я серия29 декабря
4-я серия30 декабря
5-я серия31 декабря
6-я серия1 января
7-я серия2 января
8-я серия3 января
9-я серия4 января
10-я серия5 января
11-я серияв 2026 году
12-я серияв 2026 году
13-я серияв 2026 году
14-я серияв 2026 году
15-я серияв 2026 году
16-я серияв 2026 году
17-я серияв 2026 году
18-я серияв 2026 году
19-я серияв 2026 году
20-я серияв 2026 году
О другом популярном сериале:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android