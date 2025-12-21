27 декабря состоится премьера сериала «Манюня: Детство Ба». Шоу выступит спин-оффом знаменитой франшизы «Манюня» и расскажет историю девятилетней Розы Шац, которая в будущем станет обаятельной бабушкой главной героини серии — зрители знают её как просто Ба.

В первый сезон войдёт 20 серий — первые 10 эпизодов будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера второй половины состоится в 2026 году.

Расписание выхода сериала «Манюня: Детство Ба»