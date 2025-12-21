Рождественский постер финала первого сезона сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие»

Компания Apple представила рождественский постер финальной серии первого сезона сериала «Из многих». Заключительный эпизод проекта от автора «Во все тяжкие» выйдет на стриминговом сервисе Apple TV 24 декабря. Картина рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.

Фото: Apple

Исполнительница главной роли в «Из многих» Рэй Сихорн ранее заявляла, что девятый эпизод будет очень важным и поднимет новые вопросы в устройстве сериала. Авторы проекта же работают над вторым сезоном проекта.